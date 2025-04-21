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16:05, 21 апреля 2025Экономика

Китай нашел замену американской меди

Таможня КНР: Китай довел импорт российской меди до максимума
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Обостряющееся тарифное противостояние Вашингтона и Пекина вынудило Китай вдвое уменьшить импорт американской меди. Эти данные китайской таможни процитировало агентство РИА Новости.

При этом Китай довел до максимума с 2021 года импорт российской меди. В марте КНР снизила закупки этого металла у США почти в два раза, до 204,8 миллиона долларов. Это минимальное значение с апреля 2023 года. Кроме того, сократились поставки из Замбии (в 1,7 раза) и Австралии (в 2,6 раза).

Что касается России, ее медный экспорт в Китай увеличился на 295,4 миллиона долларов, или в 2,7 раза. Таким образом, РФ стала вторым основным источником меди для КНР. На первом месте Демократическая республика Конго. Ее экспорт данного металла в Китай вырос на 16 процентов, до 1,1 миллиарда долларов. Кроме того, на 26 и 27 процентов вырос китайский спрос на малазийскую и таиландскую медь соответственно.

В начале апреля стоимость тонны меди падала максимальными с июля 2022 года темпами. Так, 4 апреля ее стоимость упала до 8755 долларов за тонну. Главной причиной такой динамики эксперты назвали пошлины, введенные президентом США.

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