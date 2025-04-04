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17:10, 4 апреля 2025Экономика

Один металл рухнул в цене максимальными с июля 2022 года темпами

Биржевые цены на медь упали на 6,05 процента на фоне торговой войны США и КНР
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Rodrigo Garrido/ Reuters

В ходе торгов в пятницу, 4 апреля, стоимость тонны меди в моменте снижалась максимальными с июля 2022 года темпами. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME).

Ближе к 16:50 по московскому времени котировки цветного металла снизились на 6,05 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и опустились до отметки 8755 долларов за тонну. В качестве главной причины подобной динамики аналитики называют рыночный эффект от импортных пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа.

Соединенные Штаты и Китай обменялись друг с другом зеркальными 34-процентными пошлинами. Все это может негативным образом сказаться на перспективах мирового спроса на медь. В ближайшие несколько недель биржевая стоимость этого цветного металла с большой долей вероятности продолжит падать, считает глава направления исследований на мировом рынке сырьевых товаров Citigroup Макс Лейтон. Спад может составить порядка восьми-десяти процентов, предупредил он.

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Ужесточение торговой политики властей Соединенных Штатов затронуло продукцию из 185 стран, включая ближайших союзников Вашингтона — страны Евросоюза (ЕС) и Канаду. Базовая ставка на импорт составила 10 процентов. В то же время для некоторых видов металлов (сталь и алюминий) тарифы составили 25 процентов от таможенной стоимости.

На этом фоне ряд экспортеров опасаются вхождения мировой экономики в рецессию. Глава отдела исследований экономики США в Fitch Ratings Олу Сонола, в частности, предупредил о наступлении переломного момента для глобального ВВП из-за торговой политики Трампа. Он спрогнозировал экономический спад во многих странах, включая государства с развитой экономикой. Агентство Bloomberg подсчитало, что введенные Трампом пошлины затронут мировые торговые потоки на общую сумму примерно 33 триллиона долларов.

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