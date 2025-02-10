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01:53, 10 февраля 2025Мир

Трамп анонсировал введение пошлин на импорт стали и алюминия

Белый Дом: Трамп анонсировал пошлины в 25 процентов на импорт стали и алюминия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что с понедельника, 10 февраля, вводятся 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом сообщает пул Белого дома, передает РИА Новости.

«Пошлины на сталь и алюминий вступят в силу в понедельник — 25 процентов на каждую категорию», — заявил американский лидер.

Трамп также отметил, что во вторник, 11 февраля, будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США.

Ранее Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза за ужасное отношение к США. До этого Белый дом подтвердил планы Трампа ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая. Они вступили в силу с 1 февраля, заявила официальный представитель ведомства Каролин Левитт.

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