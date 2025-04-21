Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:38, 21 апреля 2025Экономика

Китай отказался от американской косметики на фоне торговой войны

Таможня КНР: Китай сократил импорт косметики из США на фоне торговой войны
Вячеслав Агапов

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В марте 2025 года Китай сократил импорт косметики из США на фоне торговой войны. Об отказе от американских товаров со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости.

Покупки косметики из США за первый месяц весны сократились до 124,9 миллиона долларов — в годовом выражении снижение составило 29 процентов. В результате американские производители выпали из тройки главных поставщиков товаров.

Первые места по объему экспорта косметики в КНР сохранили Франция и Япония с показателями в 345,2 миллиона долларов (минус четыре процента) и 218,1 миллиона долларов (минус 29 процентов) соответственно. Третье место заняла Южная Корея — местные производители увеличили отгрузки на 19 процентов, до 192,5 миллиона долларов. Пятерку главных поставщиков замкнула Великобритания с показателем в 103,7 миллиона долларов (минус 22 процента).

КНР также сократила объемы закупок парфюмерии — поставки американских товаров снизились до 4,1 миллиона долларов (минус 20 процентов), ввоз средств для полости рта и зубов сократился до миллиона долларов (он упал на треть), средств для бритья и дезодорантов до 5,9 миллиона (снижение составило порядка 30 процентов). Импорт мыла упал до 3,4 миллиона долларов, почти на 20 процентов год к году.

Из-за объявленной администрацией президента США Дональда Трампа тарифной войны (ранее импортные пошлины на товары из КНР выросли до 145 процентов с возможностью повышения до 245 процентов) Пекин сократил закупки мяса и рыбы у США. За первый месяц весны Китай приобрел мяса на 165,5 миллиона долларов, — импорт сократился почти на треть (минус 29 процентов) в годовом выражении. Поставки рыбы и морепродуктов сократились до 73,3 миллиона долларов (минус 15 процентов год к году).

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная причина смерти Папы Римского

    Путин рассказал о снижении активности ВСУ во время перемирия

    Путин заявил о возмездии для совершавших преступления в Курской области

    Борьбе Трампа с миграцией предсказали плачевный результат

    Путин отметил мужество решивших приехать в Москву на 9 Мая европейских политиков

    Россиянка выиграла миллион рублей в лотерею и объяснила свое везение отношением к кошкам

    Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на россиянина в Чехове

    Украинский боксер похвалил россиянина Ковалева

    Путин объяснил ракетный удар ВС России по Сумам

    Цискаридзе рассказал о тяжелой болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости