Китай отказался от американской косметики на фоне торговой войны

Таможня КНР: Китай сократил импорт косметики из США на фоне торговой войны

В марте 2025 года Китай сократил импорт косметики из США на фоне торговой войны. Об отказе от американских товаров со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости.

Покупки косметики из США за первый месяц весны сократились до 124,9 миллиона долларов — в годовом выражении снижение составило 29 процентов. В результате американские производители выпали из тройки главных поставщиков товаров.

Первые места по объему экспорта косметики в КНР сохранили Франция и Япония с показателями в 345,2 миллиона долларов (минус четыре процента) и 218,1 миллиона долларов (минус 29 процентов) соответственно. Третье место заняла Южная Корея — местные производители увеличили отгрузки на 19 процентов, до 192,5 миллиона долларов. Пятерку главных поставщиков замкнула Великобритания с показателем в 103,7 миллиона долларов (минус 22 процента).

КНР также сократила объемы закупок парфюмерии — поставки американских товаров снизились до 4,1 миллиона долларов (минус 20 процентов), ввоз средств для полости рта и зубов сократился до миллиона долларов (он упал на треть), средств для бритья и дезодорантов до 5,9 миллиона (снижение составило порядка 30 процентов). Импорт мыла упал до 3,4 миллиона долларов, почти на 20 процентов год к году.

Из-за объявленной администрацией президента США Дональда Трампа тарифной войны (ранее импортные пошлины на товары из КНР выросли до 145 процентов с возможностью повышения до 245 процентов) Пекин сократил закупки мяса и рыбы у США. За первый месяц весны Китай приобрел мяса на 165,5 миллиона долларов, — импорт сократился почти на треть (минус 29 процентов) в годовом выражении. Поставки рыбы и морепродуктов сократились до 73,3 миллиона долларов (минус 15 процентов год к году).