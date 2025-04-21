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15:34, 21 апреля 2025Экономика

В российском городе крыса остановила колесо обозрения и устроила блэкаут

В Улан-Удэ крыса оставила без света колесо обозрения, школы и поликлинику
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Улан-Удэ из-за короткого замыкания без электричества осталось несколько улиц города и остановилось колесо обозрения. Виновницей блэкаута стала крыса, пишут «Аргументы и факты».

Как выяснилось в ходе ремонтных работ, грызун пробрался в распределительный щиток на одной из электроподстанций. Из-за аварийного отключения, спровоцированного крысой, в разгар выходного дня без света оказался парк развлечений, включая колесо обозрения. Оперативно восстановить работу аттракциона не смогли, поэтому посетителей пришлось вызволять из кабинок вручную. На починку ушло около часа.

Кроме того, электричества лишились жилые дома, две школы, детский сад и поликлиника. Из-за перебоев в электроснабжении остановились и три насосные станции. Между тем жители Улан-Удэ опасаются скорого нашествия вредителей. По их мнению, это закономерное последствие борьбы с бродячими собаками в городе, с которыми грызуны конкурировали за кормовую базу.

На засилье крыс ранее пожаловались жители одного из домов в Сыктывкаре. По словам горожан, вредители не подпускают людей к помойке и уже начали грызть машины.

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