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23:40, 7 апреля 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на нашествие крыс

В Сыктывкаре пожаловались на нашествие крыс
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

В Сыктывкаре жильцы одного из домов пожаловались, что здание атаковали помойку во дворе. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Сыктывкар Online».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Морозова, 111/1. «Свора крыс оккупировала помойку. Людей совершенно не боятся. Грызут машины. Боимся подойти уже», — сетуют сыктывкарцы. На записи, сделанной одним из жильцов, можно увидеть двух крупных крыс, бегущих в сторону дома. Горожане призвали компетентные органы и местные власти принять меры и решить проблему.

Ранее жильцы дома в Екатеринбурге пожаловались на регулярные фекальные потопы, а также крыс и тараканов.

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