В российском городе пожаловались на постоянные фекальные потопы и тараканов

Жильцы дома в Екатеринбурге пожаловались на фекальный потоп, крыс и тараканов

Жильцы дома в Екатеринбурге пожаловались на постоянные фекальные потопы, а также расплодившихся крыс и тараканов. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Парниковая, 3. По словам жильцов, из-за того, что здание находится ниже уровня проезжей части, а канализационные системы устроены так, что засоры в соседних домах льются в подвал вышеуказанной постройки. «От этого постоянный запах зловония, наличие крыс и тараканов. УК отказывается чем то нам помогать, ежегодно мы собираем собрания, посещаем РЭМП Эльмаш (управляющую компанию), но получаем только отписки и отказы. Вся система канализации требует капитального ремонта, а не временных мер», — посетовала одна из жительниц проблемного дома, добавив, что постоянные вызовы аварийной службы также не приносят результата.

Ранее в марте стало известно, что одну из улиц в Рязани затопило фекалиями.