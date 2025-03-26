Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:24, 26 марта 2025Экономика

В российском городе пожаловались на постоянные фекальные потопы и тараканов

Жильцы дома в Екатеринбурге пожаловались на фекальный потоп, крыс и тараканов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Жильцы дома в Екатеринбурге пожаловались на постоянные фекальные потопы, а также расплодившихся крыс и тараканов. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Парниковая, 3. По словам жильцов, из-за того, что здание находится ниже уровня проезжей части, а канализационные системы устроены так, что засоры в соседних домах льются в подвал вышеуказанной постройки. «От этого постоянный запах зловония, наличие крыс и тараканов. УК отказывается чем то нам помогать, ежегодно мы собираем собрания, посещаем РЭМП Эльмаш (управляющую компанию), но получаем только отписки и отказы. Вся система канализации требует капитального ремонта, а не временных мер», — посетовала одна из жительниц проблемного дома, добавив, что постоянные вызовы аварийной службы также не приносят результата.

Ранее в марте стало известно, что одну из улиц в Рязани затопило фекалиями.

    Обсудить
    Последние новости

    Основатель агрохолдинга «Русагро» задержан

    ЖКХ в России призвали модернизировать

    Проклова захотела сыграть с Ефремовым после его УДО

    В России предложили чипировать домашних питомцев в обязательном порядке

    В офисах агрохолдинга «Русагро» начались обыски

    Названа настоящая причина ярости Трампа на своего советника

    Посол по особым поручениям МИД прокомментировал гибель военкора Первого канала

    Сербия понадеялась на помощь ФСБ в разрешении скандала с подавлением протестов

    Россияне заметили «таинственные спирали» в небе

    Названы особенности «ядерного кошмара» США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше