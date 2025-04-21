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15:10, 21 апреля 2025Культура

Лолита отказалась помочь бойцу СВО после отмены концертов

Глава ФПБК Бородин: Певица Лолита отказалась помочь участнику СВО
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певица Лолита Милявская отказалась помочь участнику специальной военной операции (СВО). Его слова приводит сайт «Страсти».

По словам Бородина, накануне он общался с Лолитой, которая жаловалась ему на отмену выступлений в российских городах. В ответ общественник призвал певицу оказать финансовую помощь одному из бойцов СВО, которому необходимы протезы.

«Она сказала, что у нее нет возможности помочь. Ее позиция для нас понятна», — заявил Бородин.

Глава ФПБК сообщил, что артисты отказываются публично поддерживать участников СВО, потому что боятся попасть под санкции со стороны Запада или лишиться двойного гражданства. «Лолита вчера мне говорила, что она кому-то помогает, но это же никто не видит. Говорить можно все, что угодно», — добавил он.

Общественник отметил, что россияне не хотят видеть на сцене артистов, которые зарабатывают многомиллионные гонорары, но не помогают нуждающимся. «Лолита, по сути, проукраинская, хоть и делает вид, что болеет за Россию. Общество отменяет ее. Это не государство, а граждане», — объяснил Бородин.

Ранее Лолита матом ответила общественникам, потребовавшим отменить ее выступление в Ижевске. Используя нецензурную лексику, певица порекомендовала активистам указывать в жалобах свои данные, чтобы их можно было вызвать в суд за клевету.

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