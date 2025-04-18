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11:38, 18 апреля 2025Культура

Лолита обматерила общественников после отмены концерта

Лолита Милявская матом ответила активистам после отмены концерта в Ижевске
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская обратилась к общественникам, потребовавшим отменить ее выступление в Ижевске. Видео она опубликовала в личном Telegram-канале.

Милявская зачитала текст жалобы на ее творчество, написанной активистами из «Союза добровольцев Донбасса». Авторы письма призывали директора Дворца культуры «Аксион» отменить ее концерт в Ижевске, указывая на участие артистки в скандальной «голой вечеринке». Кроме того, общественники упомянули слова Лолиты «о клятых москалях» и призвали ее покаяться.

«Мне нужно извиниться. Может быть, какая-то группка меня простит», — продолжила Лолита, пообещав попросить прощения на чисто русском языке, и перешла на мат. Используя нецензурную лексику, певица порекомендовала общественникам указывать в жалобах свои данные, чтобы их можно было вызвать в суд за клевету. «Вот я извинилась. Русский язык велик и могуч!» — подытожила она.

Ранее выступление Милявской в Ижевске отменили после просьб общественников. В феврале Совет отцов Удмуртии обратился к руководству концертной площадки с просьбой отменить концерт артистки. С таким же требованием выступили представители «Русской общины».

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