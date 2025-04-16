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14:03, 16 апреля 2025Культура

Лолите не дали выступить в Ижевске

Концерт Лолиты в Ижевске отменили после жалоб общественников
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Выступление эстрадной певицы Лолиты Милявской в Ижевске отменили после просьб общественников. Об этом сообщает «Абзац».

«Концерт отменен. Его не переносили на другую дату или другую площадку», — отметил представитель дворца культуры «Аксион», где концерт Милявской должен был состояться 21 апреля.

Известно, что в феврале Совет отцов Удмуртии обратился к руководству концертной площадки с просьбой отменить выступление артистки. С таким же требованием ранее выступили представители «Русской общины». Сообщается, что в качестве причины общественники указали отсутствие культурной ценности в творчестве Милявской.

В марте выступление Лолиты в Костроме отменили после жалоб горожан. «Решение принято с учетом общественного мнения, изложенного в обращениях граждан», — отметили представители областного департамента культуры. До этого запланированные концерты певицы не состоялись в Ульяновске, Томске, Кемерове и Новокузнецке. Милявская заявила, что из-за отмены концертов в основном страдают зрители, теряющие 10 процентов при возврате билетов.

Ранее Лолита ответила на слова депутата Государственной Думы Нины Останиной о бесплатных концертах ко Дню Победы.

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