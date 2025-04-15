Лолита ответила на призыв давать бесплатные концерты ко Дню Победы

Лолита заявила, что российские артисты бесплатно выступают в День Победы

Эстрадная певица Лолита Милявская ответила на слова депутата Государственной Думы Нины Останиной о бесплатных концертах ко Дню Победы. Ее комментарий приводит издание «Ридус».

По словам Милявской, артисты в Москве бесплатно работают 9 мая, однако не всегда концерт можно устроить без финансовых вложений. Так, выступление за пределами столицы подразумевает дополнительные траты, связанные с его организацией.

«Если говорить о выездных концертах, то тут точно нужно финансирование, связанное с доставкой артистов, аппаратуры, сценического пространства. И кормить обязательно три раза в день», — подчеркнула Лолита.

Ранее Останина раскритиковала российских артистов за «покупной патриотизм». Депутат отметила, что артисты не должны получать многомиллионные гонорары, особенно когда речь заходит о выступлениях на 9 Мая. По ее словам, следует выступать «от души» в качестве благодарности ветеранам за то, что «мы сегодня живы». Депутат Игорь Антропенко также выступил против оплаты концертов за счет федерального бюджета.