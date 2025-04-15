Депутат раскритиковала российских артистов за «покупной патриотизм»

Депутат Останина: Патриотизм артистов должен быть искренним, а не платным

Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала российских артистов за «покупной патриотизм». Об этом она заявила в интервью URA.RU.

По ее мнению, власти должны оплачивать артистам перемещение и обустройство на время концерта, однако ни о каких многомиллионных гонорарах не может быть и речи, особенно когда речь заходит о выступлениях на 9 Мая. Депутат отметила, что артисты должны выступать «от души» в качестве благодарности ветеранам за то, что «мы сегодня живы».

«Это и будет проявлением патриотизма, памяти о наших героях. Власть должна вмешаться. Для воспитания наших детей и молодежи нет худшего образца, как продажный и покупной патриотизм», — заключила Останина.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов сократить гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков. По его мнению, недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы.