В Госдуме призвали сократить гонорары артистов за новогодние выступления

Депутат Госдумы Антропенко призвал сократить гонорары артистов за новогодние шоу

Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов сократить гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков. Его слова приводит РИА Новости.

По словам депутата Игоря Антропенко, на сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы.

Антропенко подчеркнул, что в последнее время на его встречах с гражданами все чаще ставится вопрос о корректности проведения развлекательных мероприятий сейчас.

Ранее продюсер Денис Рольгейзер рассказал, как меняются цены на выступления артистов в период проведения новогодних корпоративов. Он отметил, что обычно «новогодний ценник» выше в 1,5-2 раза.