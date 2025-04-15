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13:56, 15 апреля 2025Культура

В Госдуме раскритиковали артистов за огромные гонорары

Депутат Антропенко выступил против трат бюджета на выступления артистов
Ольга Коровина

Фото: Unsplash

Депутат Государственной Думы Игорь Антропенко выступил против оплаты выступлений артистов за счет федерального бюджета. Его слова приводит 360.ru.

«Когда я говорил о гонорарах артистов, я просил их поумерить аппетиты», — заявил Антропенко. Депутат подчеркнул, что это касается трат бюджета на артистов всех уровней. По его словам, гонорары могут выплачивать частные лица, но недопустимо выделять городские и федеральные средства на концерты в регионах.

В качестве примера Антропенко привел случаи, когда популярные музыканты выступали на праздниках в российских городах за десятки миллионов рублей. При этом, по словам депутата, на это уходили деньги из муниципального бюджета. «Я против такого расхода денежных средств», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала российских артистов за «покупной патриотизм». Она отметила, что артисты не должны получать многомиллионные гонорары, особенно когда речь заходит о выступлениях на 9 Мая.

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