В Госдуме раскритиковали артистов за огромные гонорары

Депутат Антропенко выступил против трат бюджета на выступления артистов

Депутат Государственной Думы Игорь Антропенко выступил против оплаты выступлений артистов за счет федерального бюджета. Его слова приводит 360.ru.

«Когда я говорил о гонорарах артистов, я просил их поумерить аппетиты», — заявил Антропенко. Депутат подчеркнул, что это касается трат бюджета на артистов всех уровней. По его словам, гонорары могут выплачивать частные лица, но недопустимо выделять городские и федеральные средства на концерты в регионах.

В качестве примера Антропенко привел случаи, когда популярные музыканты выступали на праздниках в российских городах за десятки миллионов рублей. При этом, по словам депутата, на это уходили деньги из муниципального бюджета. «Я против такого расхода денежных средств», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала российских артистов за «покупной патриотизм». Она отметила, что артисты не должны получать многомиллионные гонорары, особенно когда речь заходит о выступлениях на 9 Мая.