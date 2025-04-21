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06:01, 21 апреля 2025Россия

Минздрав отозвал регистрацию двух американских препаратов против рака

Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов против рака
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов, используемых при лечении рака крови. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Права на «Ревлимид» и «Имновид» (появились в России в 2009 и 2015 годах соответственно) принадлежали компании Bristol-Myers Squibb, которая ушла из России после начала специальной военной операции (СВО). В России выпуск этих препаратов был локализован, с тех пор в госреестре лекарственных средств появились более двух десятков отечественных дженериков.

14 апреля сообщалось, что Национальные институты здравоохранения США закрыли России доступ к ряду данных системы здравоохранения, что осложнит научно-исследовательскую деятельность для российских ученых. Помимо России в список вошли Китай, Куба, Иран и Венесуэла. Решение было принято на основании указа, подписанного бывшим президентом США Джо Байденом в феврале 2024 года.

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