Мирный житель ДНР подорвался на мине ВСУ

Мирный житель Горловки подорвался на мине ВСУ

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) мирный житель подорвался на мине, оставленной Вооруженными силами Украины (ВСУ) на кладбище поселка Гольмовский. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мужчина получил тяжелые травмы.

«Медики боролись до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько.

Ранее сообщалось, что украинские силы атаковали Горловку, выпустив два снаряда калибра 155 миллиметров, который используется в НАТО, по Никитовскому району.