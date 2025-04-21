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22:31, 21 апреля 2025Бывший СССР

Мирный житель ДНР подорвался на мине ВСУ

Мирный житель Горловки подорвался на мине ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) мирный житель подорвался на мине, оставленной Вооруженными силами Украины (ВСУ) на кладбище поселка Гольмовский. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мужчина получил тяжелые травмы.

«Медики боролись до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько.

Ранее сообщалось, что украинские силы атаковали Горловку, выпустив два снаряда калибра 155 миллиметров, который используется в НАТО, по Никитовскому району.

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