Москвич донес на школьника на электросамокате

Житель Москвы донес на школьника на самокате, родителей ребенка оштрафовали

Житель Москвы донес на школьника на электросамокате, родителей ребенка оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По данным издания, мальчики зарегистрировались в шеринге Whoosh, указав фейковый возраст, и стали кататься по столичным улицам. Учащихся заметил один из местных жителей.

Мужчина заснял на видео катания ребят и направил в службу поддержки. Благодаря ролику самокат и пользователя быстро обнаружили и заблокировали, а на родителям выписали крупный штраф.

До этого сообщалось, что в петербургском поселке Парголово десятилетний школьник упал замертво рядом с самокатом. Тогда выяснилось, что несовершеннолетний не справился с управлением и влетел в канаву.

По факту случившегося с учеником было возбуждено уголовное дело.