Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 21 апреля 2025Россия

Москвич донес на школьника на электросамокате

Житель Москвы донес на школьника на самокате, родителей ребенка оштрафовали
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Москвы донес на школьника на электросамокате, родителей ребенка оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По данным издания, мальчики зарегистрировались в шеринге Whoosh, указав фейковый возраст, и стали кататься по столичным улицам. Учащихся заметил один из местных жителей.

Мужчина заснял на видео катания ребят и направил в службу поддержки. Благодаря ролику самокат и пользователя быстро обнаружили и заблокировали, а на родителям выписали крупный штраф.

До этого сообщалось, что в петербургском поселке Парголово десятилетний школьник упал замертво рядом с самокатом. Тогда выяснилось, что несовершеннолетний не справился с управлением и влетел в канаву.

По факту случившегося с учеником было возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На неделе будут новые переговоры». Как в России оценили 30-часовое перемирие с Украиной и что будет дальше?

    Запашный рассказал о подарке из рук Папы Римского

    Регистрацию KIA новых товарных знаков в России объяснили

    Главный миф о здоровом образе жизни опровергли

    Россиянам захотели запретить покупать жилье за наличные

    Китай стал меньше покупать у США мяса и рыбы

    Родственники Хачатуряна обжалуют посмертный приговор

    Кремль пообещал предоставить данные о нарушении перемирия Киевом

    Племянник тиранившего дочерей Хачатуряна отреагировал на приговор

    В офисе Зеленского отреагировали на смерть Папы Римского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости