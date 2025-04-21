Мужчина насмерть подавился ветчиной на праздничном пасхальном обеде

В Италии пасхальный обед закончился смертью из-за ломтика ветчины

В коммуне Сора, Италия, мужчина насмерть подавился ветчиной во время пасхального семейного обеда. Об этом сообщает издание Today.

Родственники собрались за праздничным столом 20 апреля. Они отмечали Пасху, ели и разговаривали, как вдруг один из гостей подавился ломтиком ветчины. У 50-летнего мужчины начались проблемы с дыханием.

Семья тут же вызвала скорую помощь, однако прибывшие врачи не смогли спасти мужчину. Его жизнь закончилась до того, как его стали реанимировать.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчину погубил ритуал, который должен был помочь ему избавиться от бесплодия. Он попытался проглотить живого цыпленка, и тот перекрыл ему доступ к воздуху.