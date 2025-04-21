На границе с Россией задержан лидер абхазской оппозиции

Глава абхазской оппозиции Адгур Ардзинба задержан на границе с Россией

На границе России с Абхазией задержан лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба. Об этом сообщает Telegram-канал D News Абхазия со ссылкой на обращение Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 — 1993 годов «Аруаа».

«Мы расцениваем подобные действия как политически мотивированное давление на оппозиционного деятеля, что свидетельствует о целенаправленной попытке дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия», — сказано в публикации.

Также члены организации обратились к действующему президенту Республики Абхазия Бадры Гунба с требованием отреагировать на произошедшее.

Ранее Адгур Ардзинба, занявший второе место на президентских выборах, прокомментировал их итоги. Он отказался оспаривать итоги голосования.