На Украине задумались об усилении мобилизации из-за катастрофических потерь в ВСУ

Депутат Рады Южанина: Надо усилить мобилизацию из-за потерь и дезертирства в ВСУ

На Украине необходимо усилить мобилизацию из-за серьезных потерь и дезертирства в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ). Такое мнение высказала депутат Верховной Рады Нина Южанина на YouTube-канале «Новости Live».

«Что касается мобилизации, я не хочу озвучивать цифры, но катастрофическая ситуация, которая связана с самовольным оставлением частей, [потерями] и другим, говорит о том, что у нас есть сейчас большая необходимость в мобилизации новых сил», — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, украинским войскам требуются новые люди, которые смогут за короткий срок пройти подготовку и встать на ротацию. Каким способом надо активировать мобилизацию, депутат не уточнила.

Ранее бывший украинский замминистра обороны Иван Гаврилюк после своего увольнения подтвердил в Верховной Раде проведение насильственной мобилизации в стране. Он назвал это позорным явлением и призвал главу кабинета министров Украины Дениса Шмыгаля остановить мобилизацию.