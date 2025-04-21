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15:01, 21 апреля 2025Мир

Назван возможный глава штаба будущей армии ЕС

Pais: Испанский генерал Ласаро может возглавить штаб возможной будущей армии ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Diego RadamÃƒÂ©S / Globallookpress.com

Покидающий пост командира миротворцев ООН в Ливане испанский генерал Арольдо Ласаро станет вероятным главой Еврокорпуса — штаба возможной будущей армии Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает испанская газета El Pais.

По данным издания, в случае достижения соглашения Ласаро в будущем может руководить гипотетической миссией Евросоюза по контролю за соблюдением перемирия между Россией и Украиной. В свою очередь военные источники отметили, что при таком сценарии команование на себя возьмут военные Франции и Великобритании.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас усомнилась в необходимости создания единой европейской армии. Она отметила, что нельзя создать одну армию для НАТО, а другую для Европы. По ее словам, это было бы опасно, потому что «в случае военного кризиса самый важный вопрос — кто кому отдает приказы».

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступал за создание единой европейской армии.

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