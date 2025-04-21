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17:40, 21 апреля 2025Забота о себе

Названы несовместимые с лекарствами специи

Врач Рохас посоветовал не сочетать черный перец с лекарствами от давления
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что некоторые специи несовместимы с лекарствами. Их врач назвал в беседе с изданием Vanitatis.

Рохас предупредил, что при приеме лекарств от диабета необходимо ограничить в рационе куркуму. «Она обладает противовоспалительным действием, но может снижать уровень сахара в крови, что чревато последствиями для тех, кто принимает метформин или инсулин», ─ пояснил специалист.

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По словам врача, черный перец тоже может представлять опасность при приеме таблеток: из-за него усиливается действие антибиотиков, обезболивающих, статинов и лекарств от высокого артериального давления. Имбирь повышает риск кровотечения, если его сочетать с разжижающими кровь медикаментами, добавил врач. В заключение медик посоветовал при употреблении перечисленных специй всегда сообщать об этом лечащему врачу.

Рохас заявил, что некоторые лекарства не стоит принимать перед тренировкой. В качестве примера он привел диуретики, из-за которых происходит потеря калия и магния, поэтому могут возникнуть судороги.

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