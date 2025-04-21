Один дикий зверек появился в российском зоопарке впервые за 10 лет и попал на видео

Белку заметили в Калининградском зоопарке впервые за 10 лет

Белка появилась в Калининградском зоопарке впервые за десять лет и попала на видео. Ролик публикует одна из сотрудниц зоосада в личном Telegram-канале.

Она рассказала, что рыжего зверька заметили утром 18 апреля около вольеров белоплечих орланов и арктического волка. Автор публикации добавила, что зоопарк старается поддерживать биоразнообразие, помогая диким животным в городской среде.

«Например, мы не косим траву в ряде зоопарковских зон и ставим различные домики, чтобы поддерживать насекомых и птиц в условиях урбанизации», — написала автор.

По ее словам, благодаря усилиям работников, в парке каждый год активно размножаются воробьи, популяция которых сейчас стремительно сокращается. «Будем наблюдать — решила ли белка использовать зоопарк как дополнительные кормовые угодья или заселиться у нас основательно», — заключила автор поста.