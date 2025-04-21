Политолог разъяснил сложности вокруг уступки Украины по членству в НАТО

Политолог Марков: России недостаточно заявлений о невступлении Украины в НАТО

Предлагаемые сегодня Вашингтоном уступки России, на которые должен пойти Киев, практически не требуют ничего от самой Украины, заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Речь, по его словам, в частности, идет о невступлении в НАТО и признании Крыма частью России.

«Это США заявят о том, что Украина никогда не станет членом НАТО. Это решение США. Также и признание Крыма касается Вашингтона. И так далее. Но с таким вариантом уступок не согласна уже Россия. Недостаточно просто слов американцев, ведь новый президент может решить иначе. Необходимо закрепление в Конституции Украины ее нейтрального статуса», — сказал Марков.

Он уточнил, что Россия позитивно оценивает заявления Штатов о членстве Украины в НАТО, но указывает на необходимость более весомых гарантий, заключения международного договора, который подпишут США, Великобритания, представители Евросоюза, Китай.

«И вот на это как раз Киев не готов. Для них это невозможно сегодня. В частности, потому, что такой вариант не устраивает Европу, которая подстрекает украинцев», — считает политолог.

Ранее Трамп выразил надежду на скорое соглашение России и Украины. По словам американского лидера, после заключения сделки Москва и Киев смогут зарабатывать на торговле с США.