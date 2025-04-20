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23:28, 20 апреля 2025Мир

Трамп обозначил желаемые сроки заключения мира на Украине

Трамп выразил надежду, что Россия и Украина заключат мир на этой неделе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Россия и Украина могут заключить мирное соглашение на этой неделе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе», — сказал он. По словам американского лидера, после этого Москва и Киев «начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние».

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из переговоров по Украине, если стороны начнут их саботировать. При этом он отметил, что по-прежнему видит хорошие шансы положить конец конфликту.

Позднее спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что высказывания президента о возможном выходе США из переговоров по Украине звучат жестко, но они должны быть таковыми.

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