Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:20, 21 апреля 2025Экономика

Оценены последствия отмены комиссии по льготным ипотекам

Гордейко: Выдачи льготной ипотеки в России не упадут после отмены комиссий
Александра Качан (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Выдачи льготной ипотеки в России не упадут после отмены дополнительных комиссий Сбербанком и ВТБ. Об этом заявил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко, передает «РИА Новости».

Он отметил, что сейчас объем выдачи по льготным программам в стране относительно небольшой. В нынешней ситуации решение крупных банков отменить комиссию по таким кредитам не отразится значительным образом на выдачах. «Если бы мы находились на пике, а крупные банки, занимающие половину рынка, перестали бы кредитовать, то объем бы упал. Но так как на текущем уровне заместить объемы крупных банков смогут остальные, то суммарное кредитование по льготным программам в месяц не упадет», — объяснил Гордейко.

Эксперт допустил, что отмена комиссий может привести к корректировке объема выдач на один месяц, но не более. При этом банки могут ужесточить требования к ипотечным заемщикам, однако и в таком случае россияне продолжат брать кредиты на жилье.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с дополнительными комиссиями банков для заемщиков, попадающих под семейную ипотеку. Он заявил, что допкомиссии в данном случае недопустимы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объяснил ракетный удар ВС России по Сумам

    Бывший советник ООН рассказал о скорой потере власти Зеленским

    Раскрыта причина задержания давшего показания на Смирнова экс-депутата

    Шокировавший жителей российского города фонтан из сосулек попал на видео

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского

    Россиянин побывал в Афганистане и раскрыл происходящее в подпольных кальянных

    Задержанный за намерение захватить администрацию города мужчина дал показания

    В США предложили альтернативу пошлинам Трампа

    ФСБ показала на видео задержание планировавшего захват мэрии Волгограда россиянина

    В Раде рассказали о ненависти Зеленского к Уиткоффу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости