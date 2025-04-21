Оценены последствия отмены комиссии по льготным ипотекам

Гордейко: Выдачи льготной ипотеки в России не упадут после отмены комиссий

Выдачи льготной ипотеки в России не упадут после отмены дополнительных комиссий Сбербанком и ВТБ. Об этом заявил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко, передает «РИА Новости».

Он отметил, что сейчас объем выдачи по льготным программам в стране относительно небольшой. В нынешней ситуации решение крупных банков отменить комиссию по таким кредитам не отразится значительным образом на выдачах. «Если бы мы находились на пике, а крупные банки, занимающие половину рынка, перестали бы кредитовать, то объем бы упал. Но так как на текущем уровне заместить объемы крупных банков смогут остальные, то суммарное кредитование по льготным программам в месяц не упадет», — объяснил Гордейко.

Эксперт допустил, что отмена комиссий может привести к корректировке объема выдач на один месяц, но не более. При этом банки могут ужесточить требования к ипотечным заемщикам, однако и в таком случае россияне продолжат брать кредиты на жилье.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с дополнительными комиссиями банков для заемщиков, попадающих под семейную ипотеку. Он заявил, что допкомиссии в данном случае недопустимы.