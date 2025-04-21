Папарацци сняли популярного 61-летнего актера с голым торсом

Папарацци сняли популярного американского актера Роба Лоу в откровенном виде во время пробежки по побережью Монтесито, Калифорния. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели 61-летнюю звезду фильма «Молодая кровь» в красных шортах и с голым торсом. Мужчина закрепил футболку на поясе и надел бейсболку задом наперед.

В качестве обуви он выбрал черные кроссовки. При этом знаменитость продемонстрировал свою фигуру.

Ранее в апреле Павел Дуров опубликовал фото с голым торсом и поздравил с Пасхой. Предприниматель сопроводил сообщение эмоджи пасхального яйца, кулича и креста.