Популярная блогерша опубликовала фото с голой грудью

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй опубликовала откровенные фото. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 34 миллиона подписчиков.

24-летняя знаменитость позировала на одном из кадров топлес, прижавшись грудью к оконному стеклу. При этом она прикрыла бюст цветами и надела крошечные ярко-розовые трусы. Также инфлюэнсершу запечатлели в данном образе, когда она сидела на стуле спиной к камере.

Известно, что автором снимков стала фотограф Ясмин Диба.

В апреле Эддисон Рэй сняла шорты на пикнике и показала друзьям полуобнаженные ягодицы.