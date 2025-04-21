Певица Charli XCX похвасталась фигурой в бикини

Британская певица Charli XCX похвасталась фигурой в черном бикини

Популярная британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, похвасталась фигурой в бикини. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница снялась в черном раздельном купальнике на улице, демонстрируя тело. При этом она распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

В качестве обуви звезда выбрала вьетнамки. При этом в руках знаменитость держала бокал с красным напитком.

В феврале певицу Charli XCX сняли на пляже в откровенном бикини. Папарацци запечатлели звезду на пляже Байрон-Бей между концертами. Тогда звезда находилась в турне по Австралии.