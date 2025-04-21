Пришедшую на Пасху на кладбище россиянку насмерть придавило деревом

В Новосибирской области пришедшую на кладбище на Пасху женщину придавило дерево

В Новосибирске упавшее из-за непогоды дерево насмерть придавило женщину, которая пришла на кладбище на Пасху. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Новосибирской области в Telegram-канале.

46-летняя жительница Новосибирска пришла на кладбище в Заельцовском районе. Она получила несовместимые с жизнью травмы, врачи не смогли спасти россиянку. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

«В настоящее время следователями следственного управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — отчитались в ведомстве.

Ранее священник Максим Портнов призвал россиян на Пасху воздержаться от посещения кладбища. Он объяснил, что православные христиане не ходят на кладбища в упомянутый праздник и в течение шести дней после него. Через девять дней после Пасхи отмечается Радоница, когда следует посещать могилы близких и родственников, подчеркнул он.

