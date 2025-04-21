Раскрыта одна приводящая к исчезновению секса в паре ошибка

Психолог Ольга Василенко заявила, что большинство пар совершает одну и ту же ошибку, которая со временем приводит к исчезновению секса. Ее специалистка раскрыла в своем Telegram-канале.

«Партнеры выбирают стратегию пассивного ожидания вместо назначения "дня секса", выезда вдвоем в отель, покупки нового белья и заскакивания друг к другу в душ», ─ пояснила психолог. Она подчеркнула, когда эта проблема только назревает, супруги обычно ничего не меняют.

По словам Василенко, количество секса в паре никогда не снижается моментально. Исключением являются различные форс-мажоры, такие как потеря близкого человека, серьезные заболевания и сильный стресс. В связи с этим она призвала не ждать, когда интимная жизнь пропадет вовсе, а внимательно следить за первыми признаками угасания страсти и предпринимать перечисленные ею меры.

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