Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:03, 21 апреля 2025Забота о себе

Раскрыта одна приводящая к исчезновению секса в паре ошибка

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психолог Ольга Василенко заявила, что большинство пар совершает одну и ту же ошибку, которая со временем приводит к исчезновению секса. Ее специалистка раскрыла в своем Telegram-канале.

«Партнеры выбирают стратегию пассивного ожидания вместо назначения "дня секса", выезда вдвоем в отель, покупки нового белья и заскакивания друг к другу в душ», ─ пояснила психолог. Она подчеркнула, когда эта проблема только назревает, супруги обычно ничего не меняют.

Материалы по теме:
«В пожилом возрасте секса нет» Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
«В пожилом возрасте секса нет»Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
11 января 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

По словам Василенко, количество секса в паре никогда не снижается моментально. Исключением являются различные форс-мажоры, такие как потеря близкого человека, серьезные заболевания и сильный стресс. В связи с этим она призвала не ждать, когда интимная жизнь пропадет вовсе, а внимательно следить за первыми признаками угасания страсти и предпринимать перечисленные ею меры.

Ранее сексолог Ана Ломбардия рассказала, как преодолеть тревогу в постели. По ее словам, в этом поможет мастурбация, во время которой стоит практиковать техники релаксации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Закончилось объявленное Путиным пасхальное перемирие

    Глава Пентагона делился секретными данными об ударах по Йемену в чате с женой

    В США раскрыли важную деталь соглашения Трампа с Украиной

    Женщина сделала заказ в популярной сети быстрого питания и испытала приступ тошноты

    Трамп рассказал о желающих отмены пошлин лидерах стран

    Европейским лидерам посоветовали задать Зеленскому один вопрос 9 мая

    Украина подверглась первому авиаудару после окончания пасхального перемирия

    Раскрыта одна приводящая к исчезновению секса в паре ошибка

    Учительница музыки изнасиловала ученика

    Разгадана аномалия в Аравийском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости