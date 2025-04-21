Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:11, 21 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыта причина задержания давшего показания на Смирнова экс-депутата

Экс-депутата Курской областной думы Васильева обвинили в особо крупной растрате
Варвара Митина (редактор)

Фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Следователи обвинили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, давшего показания на экс-губернатора региона Алексея Смирнова, в особо крупной растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший парламентарий признал вину частично. Он подчеркнул, что не совсем согласен с формулировками.

21 апреля Мещанский районный суд Москвы арестовал Васильева на два месяца. Его задержали 20 апреля. До этого сообщалось, что бывший депутат и гендиректор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков дали показания против и его заместителя Алексея Дедова. Чиновники арестованы по подозрению в хищении миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объяснил ракетный удар ВС России по Сумам

    Арестованный депутат Курской думы отверг причастность к даче показаний на губернатора

    Блогера отправили в СИЗО за клевету против российского губернатора

    Загранпаспорт Жириновского раскрыли и выставили на продажу

    В России двое мигрантов поспорили из-за туалета и попали на видео

    Суд огласил приговор бывшему министру Ростовской области по новым эпизодам дела

    У Boeing кончились болты и гайки

    Бывший советник ООН рассказал о скорой потере власти Зеленским

    Раскрыта причина задержания давшего показания на Смирнова экс-депутата

    Шокировавший жителей российского города фонтан из сосулек попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости