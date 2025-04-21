Раскрыта причина задержания давшего показания на Смирнова экс-депутата

Экс-депутата Курской областной думы Васильева обвинили в особо крупной растрате

Следователи обвинили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, давшего показания на экс-губернатора региона Алексея Смирнова, в особо крупной растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший парламентарий признал вину частично. Он подчеркнул, что не совсем согласен с формулировками.

21 апреля Мещанский районный суд Москвы арестовал Васильева на два месяца. Его задержали 20 апреля. До этого сообщалось, что бывший депутат и гендиректор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков дали показания против и его заместителя Алексея Дедова. Чиновники арестованы по подозрению в хищении миллиарда рублей.