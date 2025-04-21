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19:02, 21 апреля 2025Путешествия

Россиянам назвали заграничные направления для путешествий без загранпаспорта

АТОР: В Белоруссию и Казахстан можно поехать без загранпаспорта
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Ереван

Ереван. Фото: Oscar Espinosa / Shutterstock / Fotodom

Российским туристам назвали заграничные направления, для поездки в которые не нужен загранпаспорт. Об этом говорится в материале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по российскому паспорту можно попасть в Белоруссию, отмечают эксперты. Они также предупредили, что во время майских праздников в Минске будет до 20 градусов тепла. Следующим в списке идет Казахстан, а за ним Кыргызстан. Замыкают список Армения, Абхазия и Южная Осетия.

Ранее российским туристам предложили бюджетные направления для путешествий на майские праздники в 2025 году. Так, отдых в Муроме обойдется от 10 тысяч рублей на 2-3 дня для человека.

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