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13:28, 21 апреля 2025Экономика

Россиянам захотели запретить покупать жилье за наличные

Депутат Разворотнева: Запрет сделок с жильем за наличные могут принять в 2025 г.
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянам захотели запретить покупку жилья за наличные деньги. Закон могут принять до конца 2025 года, рассказала автор инициативы, зампред комитета Госдума по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишет РИА Новости.

Расплачиваться физическими деньгами могут запретить за дома и квартиры дороже одного миллиона рублей. Текст законопроекта уже готов, внести его в Госдуму собираются в июне или июле. «Я надеюсь, что к концу года теоретически можно принять», — заявила депутат.

Необходимость меры связана с увеличением числа преступлений с лишением недвижимости — их число выросло с шести тысяч в 2022 году до восьми тысяч в 2023-м. «В законопроекте представлена мировая практика, которая действительно сводит на нет эти наличные расчеты. Поэтому нам тоже тут деваться некуда, надо идти по этому пути», — пояснила Разворотнева.

Ранее россиян предупредили, что мошенники могут продать съемную квартиру без ведома хозяев, если она не проходит через нотариуса.

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