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05:31, 18 апреля 2025Экономика

Нотариус предупредил о возможности мошенников продать квартиру без ведома хозяина

Нотариус Поляков: Мошенники могут продать снятую квартиру без ведома хозяина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress

Для совершения сделки купли-продажи недвижимости визит к нотариусу необязателен, поэтому мошенники активно пользуются данным форматом сделок, чтобы завладеть чужим жильем, например, с помощью поддельных документов. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергей Поляков.

Эксперт объяснил, что арендаторы могут продать снятое жилье без ведома и присутствия хозяина. В таких случаях страдает и собственник, и покупатель.

В случае, если сделка проходит без привлечения нотариуса, все риски стороны берут на себя. Удостоверяя сделку, нотариус устанавливает личности ее участников. Он проверяет все документы и паспорта сторон, в том числе, направляя электронные запросы в МВД. Кроме того, специалист обязательно проведет беседу с участниками договора. «В ходе общения с заявителями нотариусы задают вопросы о намерениях сторон, об объекте недвижимости», — указал собеседник агентства, отметив, что человек, которому жилье не принадлежит, как правило, в ходе такой беседы себя выдает.

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Помимо этого, злоумышленники могут попытаться прикинуться близкими родственниками и завладеть квартирами умерших людей. Для этого они используют поддельные свидетельства о рождении или о браке. Или пытаются предъявить нотариусу фальшивое свидетельство о смерти владельца недвижимости. Такие подделки оперативно вскрываются путем направления электронных запросов в ЗАГС, отметил Поляков.

Ранее жительница Орска Оренбургской области осталась без квартиры и денег из-за мошенников. С 69-летней женщиной через мессенджер связались лжесотрудники энергосбыта. Они заявили, что пенсионерке необходимо поменять код через Госуслуги на счетчики из-за неправильной передачи показаний и убедили ее назвать код из СМС.

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