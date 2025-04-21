Россиянин во время нахождения на СВО узнал о конфискации машины за пьяную езду

Во Владивостоке у участника СВО конфисковали машину за пьяную езду его жены

Житель Владивостока, находясь на специальной военной операции (СВО) на Украине, узнал о конфискации машины за пьяную езду. Дело дошло до суда, сообщают «Вести. Приморье».

По данным издания, пока россиянин находился на фронте, его жена была задержана за рулем Mazda Demio в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее ее уже лишали водительских прав за аналогичное нарушение.

По решению суда россиянку оштрафовали на 200 тысяч рублей, а кроме того, в доход государства конфисковали и сам автомобиль. При этом машина, со слов военнослужащего, приобреталась в браке на его деньги, которые он получил за участие в СВО. Он также пояснил, что ключи от автомобиля были в свободном доступе супруги, машину она брала без его согласия.

Адвокат мужчины пытался доказать суду, что машина принадлежит военнослужащему и не может быть конфискована, поскольку он в момент совершения правонарушения находился на боевом задании и по сей день продолжает выполнять задачи в зоне СВО. Кроме того, он заявил, что хоть официально брак и не расторгнут, никаких отношений между супругами давно нет — россиянка якобы живет уже с другим мужчиной и уже предоставляла справку о беременности, указывая, что якобы отцом будущего ребенка является не муж.

Суд же посчитал конфискацию автомобиля правомерной и оставил решение в силе.

Ранее у бойца СВО из Забайкальского края конфисковали автомобиль из-за его жены. Автомобиль также был оформлен на военнослужащего, но поскольку он был куплен в браке, суд счел решение об изъятии обоснованным.