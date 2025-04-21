Россиянка устроила скандал в самолете, избила обувью попутчика и попала на видео

Россиянка устроила скандал на рейсе Новокузнецк — Сочи и избила попутчика

Пару россиян выдворили с авиарейса после того, как они устроили скандал в самолете. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Мужчина и женщина следовали рейсом из Новокузнецка в Сочи. Перед взлетом у пары началась словесная перепалка с попутчиками, в ходе которой дебоширка сняла обувь и избила ей сидящего рядом мужчину.

Экипаж вызвал на место происшествия полицию. Правоохранители поднялись на борт и забрали неадекватных пассажиров в дежурную часть. На них составили протоколы об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве.

Ранее пассажир авиакомпании Utair закатил истерику в самолете из-за шума двигателя. Успокоить дебошира удалось только полицейским, которые ждали борт в аэропорту Сургута.

