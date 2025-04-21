Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:07, 21 апреля 2025Путешествия

Россиянка устроила скандал в самолете, избила обувью попутчика и попала на видео

Россиянка устроила скандал на рейсе Новокузнецк — Сочи и избила попутчика
Мария Борисова
Мария Борисова

Пару россиян выдворили с авиарейса после того, как они устроили скандал в самолете. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Мужчина и женщина следовали рейсом из Новокузнецка в Сочи. Перед взлетом у пары началась словесная перепалка с попутчиками, в ходе которой дебоширка сняла обувь и избила ей сидящего рядом мужчину.

Экипаж вызвал на место происшествия полицию. Правоохранители поднялись на борт и забрали неадекватных пассажиров в дежурную часть. На них составили протоколы об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве.

Ранее пассажир авиакомпании Utair закатил истерику в самолете из-за шума двигателя. Успокоить дебошира удалось только полицейским, которые ждали борт в аэропорту Сургута.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Папа Римский скончался

    Раскрыта стоимость отдыха блогеров и звезд в люксовых отелях Таиланда

    Военкор указал на признание Зеленского в нарушении моратория

    В МВД опровергли сообщения о стрельбе в московской гостинице

    Украинский военный получил срок за терроризм в отношении жителей Курской области

    Ряд российских регионов предупредили о высокой опасности пожаров

    На Украине призвали проигнорировать проблемы демографии при снижении возраста мобилизации

    Муфтий Ставрополья выступил против намазов на улице

    Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков Kia

    США назвали основу своей военной мощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости