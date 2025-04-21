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09:46, 21 апреля 2025Россия

Российская школьница пропала после сдачи пробного ЕГЭ

В Екатеринбурге школьница пропала после сдачи пробного ЕГЭ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге 16-летняя школьница пропала после сдачи пробного ЕГЭ. Ее ищут уже вторые сутки, сообщает портал E1.RU.

Как рассказала знакомая семьи, в пятницу, 18 апреля, девушка повздорила с мамой по поводу школы, а на следующий день она пошла сдавать пробный экзамен. «После пробника ее пошла встречать бабушка, но она ушла раньше», — вспомнила собеседница издания.

У пропавшей каштановые волосы и темно-зеленые глаза. В момент исчезновения на ней была светло-розовая куртка, черные штаны и серые кроссовки. У школьницы также при себе был паспорт, уточняет издание.

Ранее в Дагестане две девочки после занятий в школе купили несколько упаковок валерьянки и пропали. Нашли их наутро в лесу.

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