В Дагестане две девочки после занятий в школе купили валерьянку и пропали

В Дагестане двух пропавших после занятий в школе девочек нашли в лесу

В Дагестане две девочки 14 февраля после занятий в школе зашли в аптеку, где купили несколько упаковок валерьянки, и пропали. Об этом написал Telegram¬-канал Baza.

По информации издания, после учебы школьницы поехали в Буйнакск, где пообедали в кафе. Затем камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они зашли в аптеку, где приобрели три упаковки валерьянки, после чего их след потерялся.

Вечером того же дня на поиски двух девочек вышли сотни волонтеров, но нашли их лишь утром 15 февраля в лесу неподалеку от села Манасаул, расположенного в 11 километрах от Буйнакска. Как они там оказались — неизвестно. Сами школьницы рассказали, что поехали в город за подарком матери одной из них. Почему после этого они не вернулись домой, выясняет Следственный комитет.

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