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10:01, 21 апреля 2025Путешествия

Российских пилотов попытались ослепить в небе над Москвой

Aviaincident: Российских пилотов попытались ослепить лазером в небе над Москвой
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

20 апреля пассажирский Airbus А321 выполнял рейс из Стамбула, Турция, в аэропорт Шереметьево. Когда лайнер находился на высоте двух тысяч метров в 50 километрах западнее Москвы, неизвестные направили на кабину пилотов луч зеленого цвета.

Несмотря на произошедшее, экипаж продолжил путь в авиагавань назначения. Посадка прошла благополучно.

Ранее пилот авиакомпании Utair сломал ключицу прямо перед полетом. Он осматривал самолет на стоянке и травмировался. Пилоту пришлось срочно искать замену.

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