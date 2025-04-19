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17:07, 19 апреля 2025Путешествия

Российский пилот сломал ключицу прямо перед полетом и вынудил срочно искать себе замену

«Авиаторщина»: Пилот Utair сломал ключицу прямо перед вылетом из Тюмени
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: lightpoet / Shutterstock / Fotodom  

Пилот российской авиакомпании Utair сломал ключицу прямо перед полетом при осмотре воздушного судна. Об этом сообщается в Telegram-канале «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Тюмени перед рейсом в Нижневартовск. Второй пилот травмировался в процессе проведения осмотра самолета ATR-72-500 на стоянке. «Рано утром в районе аэродрома шел дождь и ударил небольшой мороз, из-за чего на перроне образовалась наледь», — поясняется в источнике.

После этого пилот не смог выполнять свои обязанности и был госпитализирован. Инцидент вынудил авиакомпанию срочно искать ему замену.

В апреле пилот авиакомпании Air India Express почувствовал недомогание сразу после перелета и не выжил. Представители перевозчика рассказали, что 30-летний сотрудник выполнил рейс из Сринагара в Дели, Индия. После приземления его госпитализировали, однако спасти пилота не удалось.

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