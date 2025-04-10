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16:14, 10 апреля 2025Путешествия

30-летний пилот почувствовал недомогание сразу после перелета и не выжил

TOI: Пилот Air India Express почувствовал недомогание после перелета и не выжил
Алина Черненко

Фото: DC Studio / freepik

Пилот авиакомпании Air India Express почувствовал недомогание сразу после перелета и не выжил. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Представители перевозчика рассказали, что 30-летний сотрудник выполнил рейс из Сринагара в Дели, Индия. По прибытии в аэропорт мужчине стало плохо, его срочно доставили в местную больницу. Однако спасти пилота не удалось.

В октябре 2024 года пилот турецкой авиакомпании Turkish Airlines выполнял многочасовой полет и не выжил. 59-летний командир воздушного судна почувствовал себя плохо на высоте 11,9 тысячи метров.

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