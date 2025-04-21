Российский губернатор попросил наказать родителей подорвавшегося дома на мине мальчика

Гладков попросил возбудить дело в отношении родителей подорвавшегося мальчика

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил возбудить уголовное дело в отношении родителей мальчика из села Таврово, который подорвался дома, играя с миной. Такое заявление губернатор приграничного российского региона сделал на совещании, трансляция которого велась во «ВКонтакте».

По мнению Гладкова, семья не смогла обеспечить безопасность ребенку. «Мы должны давать правовую оценку. <...> Уголовная ответственность предусмотрена законодательством», — отметил глава.

Гладков пояснил, что, по его данным, мину в дом принес военнослужащий. В связи с этим он настоял, чтобы к расследованию подключились представители военной прокуратуры.

Мальчик подорвался на мине «колокольчик» 20 апреля. По словам губернатора, опасный предмет подарили взрослым, заверив, что он обезврежен.

Ранее сообщалось, что мирный житель Курской области подорвался на мине и лишился стопы.