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22:04, 19 апреля 2025Россия

В российском регионе гражданский подорвался на мине

Хинштейн: В Курской области гражданский подорвался на мине и лишился стопы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Беловском районе Курской области мирный житель наступил на мину, которая в результате этого сдетонировала. Мужчина потерял часть ноги, рассказал глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Сегодня в Беловском районе 49-летний мужчина наступил на мину "лепесток". В результате взрыва у него минно-взрывное ранение и травматическая ампутация правой стопы», — написал чиновник.

Он добавил, что сейчас гражданский находится под присмотром медиков. В скором времени его доставят в Курскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в 2025 году совершили более 500 атак беспилотными летательными аппаратами по Курской области.

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