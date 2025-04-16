Число атак БПЛА ВСУ по Курской области в 2025 году подсчитали

РИА Новости: ВСУ совершили более 500 атак БПЛА по Курской области в 2025 году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2025 году совершили более 500 атак беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Курской области. Число подсчитало РИА Новости.

Отмечается, что в марте и первой половине апреля по российскому региону выпустили 303 беспилотника. Самые крупные атаки были совершены 11 марта и 15 апреля, когда были выпущены 126 и 109 БПЛА соответственно.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью 109 дронов. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в результате массированного удара ВСУ по региональной столице повреждения получили 24 многоквартирных жилых дома.