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16:23, 21 апреля 2025Россия

Сделан прогноз об отношении нового Папы Римского к России

Политолог Марков: Новый Папа Римский, как и Франциск, не будет демонизировать РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tony Gentile / Reuters

Новый Папа Римский, как и Франциск (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо), не будет демонизировать Россию. Такой прогноз об отношении нового главы Ватикана к Москве сделал российский политолог Сергей Марков, его слова приводит портал «Ридус».

По мнению эксперта, новый понтифик, так же как и его предшественник, будет стараться добиться мира на Украине.

«Это связано с тем, что враги России и Папы Римского — примерно одни и те же. Это Евросоюз... Он (ЕС — прим. «Ленты.ру») пытается построить постхристианскую Европу», — порассуждал эксперт.

О смерти Папы Римского Франциска стало известно сегодня, 21 апреля. Ему было 88 лет.

Наиболее вероятными фаворитами на пост главы Римско-католической церкви являются четыре кардинала — Луис Антонио Тагле, Пьетро Паролин, Питер Турксон, Петер Эрдё.

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