Либерал, чернокожий или украинец? Кто может стать новым Папой Римским?

На пост Папы Римского после смерти Франциска претендуют четыре кардинала

21 апреля Папа Римский Франциск (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо) ушел из жизни в возрасте 88 лет в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане.

Кончина Франциска ставит вопрос о том, кто может стать его преемником на посту главы церкви. Как отмечает журнал Newsweek, проводимые понтификом реформы значительно изменят будущее голосование и могут привести к неожиданным результатам.

О том, как избирают нового Папу Римского и какие кандидаты являются фаворитами, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Max Rossi / File Photo / Reuters

Как будут избирать нового Папу Римского?

Согласно традиции, выборы нового главы церкви проходят через 15-20 дней с момента ухода понтифика из жизни. Предполагается, что за это время избирающие его кардиналы могут наладить друг с другом контакты, чтобы выстроить неформальные коалиции и определиться с фаворитами голосования.

Что такое Конклав и как он проходит? Папа Римский избирается Коллегией кардиналов — представителей высшего католического духовенства, назначенных самим Франциском. В настоящее время в мире насчитывается более 240 кардиналов. Обычно они носят этот титул пожизненно. После траурных мероприятий кардиналы моложе 80 лет, собираются для голосования на папском Конклаве. Чтобы предотвратить внешнее вмешательство, они наглухо запираются в Сикстинской капелле. Для избрания главы церкви требуется большинство в две трети голосов. Голосование продолжается до тех пор, пока этот порог не будет преодолен. Каждый день может проходить до четырех туров выборов. После каждого голосования бюллетени сжигаются специальными химикатами, которые дают либо черный, либо белый дым. Первый означает, что решение еще не принято, а второй — избрание нового Папы Римского. После окончательного голосования главный кардинал объявляет имя Понтифика из собора Святого Петра.

На протяжении последних лет выборы нового лидера Ватикана проходили относительно быстро и конклав продолжался не более недели. Однако гипотетически возможны сценарии, когда голосование затягивается на месяцы или даже годы. Например, в 1271 году Папа Григорий X был избран спустя три года после первого тура выборов.

При этом, как отмечает журнал Newsweek, проводимые Франциском реформы существенно изменят расклады на голосовании. За свой период правления он назначил самое большое в истории Ватикана количество кардиналов не из Европы, что делает итоги будущих выборов непредсказуемыми.

Кроме того, его политика большей прозрачности раскрыла многие сексуальные скандалы с руководством церкви, что делает их мотивы при голосовании туманными.

Фото: Remo Casilli / Reuters

Кто может стать новым Папой Римским?

Как отмечает газета The Daily Mail, наиболее вероятными фаворитами на пост главы Римско-католической церкви являются четыре кардинала — Луис Антонио Тагле, Пьетро Паролин, Питер Турксон, Петер Эрдё.

Луис Антонио Тагле

Луис Антонио Тагле — архиепископ столицы Филиппин Манилы, вероятный фаворит на пост понтифика. По данным журнала The Week, он давно является наиболее популярной кандидатурой у букмекеров, а также о его перспективах говорят и представители Ватикана.

Не боясь делиться своими эмоциями и сентиментальностью он танцует с молодежью, или в святилище, служит мессу в простонародной и непринужденной манере. Тем не менее, [кардинал] Тагле известен как проницательный переговорщик, и он использует политическую тактику с изощренностью Отчет коллегии кардиналов Ватикана

Как отмечает газета The Daily Mail, в случае избрания кардинал Тагле станет первым в истории Католической церкви Папой азиатского происхождения.

Кроме того, он может стать самым либеральным понтификом — Тагле принадлежит «прогрессивному крылу» и многократно высказывался в поддержку однополых пар (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и миграции.

Пьетро Паролин

Пьетро Паролин — государственный секретарь Святого престола также рассматривается как один из вероятных преемников. Из-за своего участия в урегулировании различных международных конфликтов он имеет репутацию «непревзойденного дипломата Ватикана».

По данным газеты The Spectator, осторожный подход Паролина делает крайне вероятным его избрание, так как он сможет привести в порядок церковь после реформ Франциска.

Его [Паролина] считают умеренным [кандидатом], который сможет исправить ущерб, нанесенный вспышками и вендеттами его босса [Франциска] The Spectator

Паролин также получил известность как один из ключевых посредников со стороны Ватикана на переговорах по конфликту на Украине. Российская сторона несколько раз отмечала его профессионализм.

С учетом значимости фигуры госсекретаря [Паролина] в иерархии Римско-католической церкви, безусловно, со всей серьезностью подходим к его высказываниям Мария Захарова официальный представитель МИД России

Петер Эрдё

Петер Эрдё — католический интеллектуал, архиепископ Эстергом-Будапештский. Его семья бежала из Венгрии в 1956 году во время подавления советскими войсками восстания в Будапеште. В случае своего избрания он станет вторым после Иоанна-Павла II Папой из стран бывшего социалистического блока.

Кардинал имеет репутацию самого консервативного фаворита на титул понтифика. Он критикует причастие разведенных и решительно выступает против уступок однополым парам. Однако он может быть избран из-за своей принципиальной позиции по поддержанию диалога с православным миром, в том числе с Россией и Украиной.

Эрдё очень позитивно относится к православной церкви и горячо поддерживает диалог с нехристианскими религиями (...) Он также подчеркивает важность отношений между Католической церковью и Украинской и Русской православными церквями Отчет коллегии кардиналов Ватикана

Фото: Alessandro Bianchi TPX / Reuters

Питер Турксон

Питер Турксон — бывший епископ Кейп-Коста и посланник мира в Южном Судане. В случае своего избрания он станет первым в истории чернокожим Папой Римским. Предполагается, что это может быть важным жестом Африке и Глобальному Югу из-за роста числа католиков в этой части мира.

При этом, по данным журнала The Week, Турксон имеет неоднозначную репутацию из-за своей попытки занять промежуточную позицию в вопросе прав гомосексуалистов, а также охраны окружающей среды. В связи с этим он не видится объединяющей других кардиналов фигурой.

Может ли появиться молодой Папа-украинец?

Кроме того, одной из «темных лошадок» Конклава может стать кардинал Николай Бычок — глава епархии святых Петра и Павла из Мельбурна был возведен в кардиналы Папой Франциском в прошлом году, когда ему было всего 44 года.

Австралийская паства кардинала украинского происхождения в основном состоит из представителей Украинской Греко-католической церкви. С 2014 года в своих речах он критикует Россию и преимущественно обращается только к выходцам с Украины.

Как отмечает Дэниел Галлахер, бывший секретарь Бенедикта XVI и Франциска, шансы главы епархии святых Петра и Павла из Мельбурна на избрание существуют, так как нередко во время Конклава кардиналы голосуют за малоизвестных кандидатов, чтобы испортить шансы фаворитов.