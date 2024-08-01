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08:17, 1 августа 2024Мир

В МИД России прокомментировали визит госсекретаря Ватикана на Украину

Захарова: РФ сотрудничает со всеми, кто стремится к урегулированию на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Россия сотрудничает со всеми, кто стремится к урегулированию конфликта на Украине с учетом российских интересов и нынешних реалий. Так визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина на Украину прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«С учетом значимости фигуры госсекретаря в иерархии Римско-католической церкви, безусловно, со всей серьезностью подходим к его высказываниям», — подчеркнула дипломат.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, официальных запросов относительно визита в Россию ватиканского госсекретаря не поступало.

Ранее Паролин заявил, что «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского недостаточно для урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что Ватикан поддерживает «формулу мира» украинского лидера в гуманитарном плане, однако «осознает слабость» предложений Зеленского в связи с тем, что они не предполагают участия России в мирном процессе.

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