Шаляпин показал квартиру после ремонта за миллионы рублей

Шаляпин показал подаренную матери квартиру после ремонта за 4 млн рублей

Певец Прохор Шаляпин закончил ремонт в квартире, которую подарил матери. Он показал интерьер жилья в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Речь идет о двухкомнатной квартире в Мытищах, которую артист приобрел за 10 миллионов рублей. Площадь объекта составляет около 60 квадратных метров.

По словам Шаляпина, он самостоятельно разработал дизайн жилья. Ремонтные работы продолжались четыре месяца и обошлись артисту примерно в четыре миллиона рублей. Интерьер оформлен в светлых тонах. Квартира полностью готова к заселению: в ней есть не только мебель и техника, но также посуда, бытовая химия и прочие необходимые принадлежности.

Ранее Шаляпин рассказал, что заработал на квартиру для матери блогерством примерно за три месяца. Он отметил, что не любит «корячиться» на гастролях и долго копить деньги.