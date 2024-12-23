Певец Прохор Шаляпин купил матери квартиру в подмосковных Мытищах

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что недавно приобрел матери квартиру в центре подмосковных Мытищ. О покупке недвижимости он сообщил в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Площадь квартиры матери звезды составляет 60 квадратных метров. «Уютная сталинская квартира с видом прямо на площадь, администрация города рядом», — описал объект артист, добавив, что сейчас проводит ремонт жилья, на который уже потратил 2,5 миллиона рублей. Покупка недвижимости обошлась артисту в 10 миллионов рублей, причем он признался, что даже не торговался. Шаляпин отметил, что заработал на квартиру блогерством примерно за три месяца — по словам певца, он не любит «корячиться» на гастролях и долго копить деньги.

Ранее стало известно, что блогер и телеведущая Ида Галич купила жилье в центре Москвы, продав квартиру и машину.